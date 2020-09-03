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В новосибирском парке официально прекращены поиски медведя

3 сентября 2020, 17:32
Территория остается пока закрытой для посещения

Мы уже сообщали о переполохе, который вызвал якобы появившийся в дендрологическом парке Новосибирска медведь. Его долгое время пытались поймать, но теперь активный поиск хищника прекратился, сообщают «Вести».

- Следов медведя найдено не было. На всякий случай ещё оставили людей, они будут дежурить. Дендрологический парк пока останется закрытым для посетителей,— заявил начальник управления по охране животного мира регионального министерства природных ресурсов Валерий Шрейдер.

По данным «Вестей», медведя видел один единственный пенсионер, который и сообщил о животном в полицию. Больше хищника якобы никто не заметил.

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