atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области стали чаще гореть машины

3 сентября 2020, 08:18
Курение в машине попало в тройку причин пожара в машине

В МЧС заявили, что в Новосибирской области чаще стали происходить пожары в автомобилях. За восемь месяцев сгорело 231 машина, трое человек погибли, и пятеро получил травмы в результате ЧП.

Только за прошедшую неделю пожар случился в девяти машинах.

Смертельные случаи зафиксированы в Колыванском, Венгеровском и Черепановском районах. Спасатели отметили, что при пожаре авто в машинах не было огнетушителей, а погибшие неправильно себя вели во время тушения.

Самой распространенной причиной возгорание – неисправность электрооборудования и топливной системы. На втором месте – курение в авто. А на третьем месте – поджог.

При ЧП водителей просят звонить по номеру: 112

Материалы по теме
Ночью в Новосибирске сгорел автомобиль ТойотаВ Новосибирске сгорела ГАЗельВ Новосибирске возле школы сгорели два автомобиля
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52