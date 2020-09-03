В Новосибирской области стали чаще гореть машины

В МЧС заявили, что в Новосибирской области чаще стали происходить пожары в автомобилях. За восемь месяцев сгорело 231 машина, трое человек погибли, и пятеро получил травмы в результате ЧП.
Только за прошедшую неделю пожар случился в девяти машинах.
Смертельные случаи зафиксированы в Колыванском, Венгеровском и Черепановском районах. Спасатели отметили, что при пожаре авто в машинах не было огнетушителей, а погибшие неправильно себя вели во время тушения.
Самой распространенной причиной возгорание – неисправность электрооборудования и топливной системы. На втором месте – курение в авто. А на третьем месте – поджог.
При ЧП водителей просят звонить по номеру: 112