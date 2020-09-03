Жители Иркутской области начнут получать «Кобзевские» выплаты

Для детей старшего возраста от 16 до 18 лет с сентября этого года предусмотрена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Глава региона принял решение ввести данную меру поддержки, так как федеральные выплаты касались детей до 16 лет. Иркутская область стала одним из немногих регионов, где местные власти решили вопрос. А также вырос размер губернаторской стипендии, который не менялся с 2002 года. Теперь одаренные дети региона будут получать до 50 тысяч рублей.