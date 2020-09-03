Жители Иркутской области начнут получать «Кобзевские» выплаты

«В период пандемии для нас было очень важно оказать поддержку жителям – многодетным семьям, старшему поколению. Всего различными мерами соцподдержки охвачено свыше 750 тысяч жителей области – около 30% населения. Кроме федеральных мер поддержки, мы ввели областные выплаты», – сказал Игорь Кобзев.
Так, к примеру, семьи с детьми от 3 до 7 лет с начала года стали получать ежемесячную региональную выплату в 6 тысяч рублей. Со следующего года при рождении первого ребенка семья получит 24 тысячи рублей. Эти средства будут выделены из регионального бюджета, сообщает baikal24.ru.
Для детей старшего возраста от 16 до 18 лет с сентября этого года предусмотрена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Глава региона принял решение ввести данную меру поддержки, так как федеральные выплаты касались детей до 16 лет. Иркутская область стала одним из немногих регионов, где местные власти решили вопрос. А также вырос размер губернаторской стипендии, который не менялся с 2002 года. Теперь одаренные дети региона будут получать до 50 тысяч рублей.
Кроме того, ученики начальной школы с этого учебного года теперь будут питаться бесплатно. Речь идет о тех учреждениях, которые не попали в программу федерального финансирования из-за отсутствия оборудования.
Также сообщается, что Игорь Кобзев восстановил ежегодные премии губернатора для работников культуры в 100 тысяч рублей. С этого года глава региона убрал ограничения на выплату премий к профессиональным праздникам врачам, учителям, соцработникам. Ранее эта премии выплачивалась лишь тем, кто работал на одном месте больше года.