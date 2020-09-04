Игорь Кобзев опроверг информацию о создании свалки в Ангарске

Во время встречи Игоря Кобзева и Константина Зайцева с сотрудниками «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) значимой темой разговора стали слухи, касающиеся появления мусорной свалки и строительства мусоросжигательного завода, сообщает irksib.ru.
Игорь Кобзев объяснил жителям, что сжигание мусора не планируется. В Ангарске проект строительства мусоросортировочного комплекса подразумевает именно сортировку мусора, то есть его разделение на такие категории, как стекло, пластик и вторсырье.
Также была опровергнута информация о том, что отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и химического предприятия «Усольехимпром» будут привозить на данный комплекс. Обезвреживанием отходов промышленного производства, относящихся к первому, второму и третьему классу опасности, занимаются назначенные правительством специалисты. Временный экологический центр по обезвреживанию отходов будет находиться в Усолье-Сибирском.
Уточняется, что утилизацией отходов БЦБК занимается компания «Газэнергострой», которая сейчас подбирает технологическое решение по ликвидации данных отходов.
Напомним, в Ангарске планируют построить мусороперерабатывающий комплекс. Первый этап строительства позволит создать более сотни рабочих мест. В настоящий момент идет доработка технических решений и оборудования. Также до конца текущего года продлится этап экологической и госэкспертизы. По плану строительство должны завершить до 2024 года. Средства на возведение данного комплекса поступят из федерального, регионального, муниципального бюджетов, а также и от частных инвесторов.