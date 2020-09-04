Игорь Кобзев опроверг информацию о создании свалки в Ангарске

Напомним, в Ангарске планируют построить мусороперерабатывающий комплекс. Первый этап строительства позволит создать более сотни рабочих мест. В настоящий момент идет доработка технических решений и оборудования. Также до конца текущего года продлится этап экологической и госэкспертизы. По плану строительство должны завершить до 2024 года. Средства на возведение данного комплекса поступят из федерального, регионального, муниципального бюджетов, а также и от частных инвесторов.