Новосибирские сельхозпроизводители получат 200 млн рублей господдержки

Правительство Новосибирской области рассматривает различные меры поддержки аграриев, которые пострадали от засухи. Как заявил губернатор Андрей Травников, принято постановление, по которому выделяются субсидии сельхозпроизводителям на покупку минеральных удобрений и средств защиты растений.
По словам Травникова, на следующей неделе с Минсельхоз переведут 200 миллионов рублей. Мера поддержки вводится на три года.
Удобрения, которые были куплены в четвертом квартале 2019 года, также будут просубсидированы. Об этом рассказал региональный министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. Поддержкой могут воспользоваться 55 сельскохозяйственных предприятий.