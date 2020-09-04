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Певица Пелагея помогает WWF России спасать северных оленей

4 сентября 2020, 12:28
Проект запустили вместе с компанией Mondi Group

Лицом проекта Всемирного фонда охраны природы (WWF) стала уроженка Новосибирска, певица Пелагея.

Проект занимается восстановлением популяции северных оленей на Камчатке и Республике Коми. Капанию поддерживает бренд компании Mondi бумага «Снегурочка». Отметим, что одна из особей национального парка «Югыд ва» в Печерско-Илычском заповеднике носит символичное имя - Снегурочка.

Специалисты заповедника за распространением популяции следят с помощью спутников. У 10 особей есть ошейники, которые и передают данные GPS-телеметрии.

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