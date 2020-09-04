Певица Пелагея помогает WWF России спасать северных оленей

Проект занимается восстановлением популяции северных оленей на Камчатке и Республике Коми. Капанию поддерживает бренд компании Mondi бумага «Снегурочка». Отметим, что одна из особей национального парка «Югыд ва» в Печерско-Илычском заповеднике носит символичное имя - Снегурочка.