Певица Пелагея помогает WWF России спасать северных оленей

Лицом проекта Всемирного фонда охраны природы (WWF) стала уроженка Новосибирска, певица Пелагея.
Проект занимается восстановлением популяции северных оленей на Камчатке и Республике Коми. Капанию поддерживает бренд компании Mondi бумага «Снегурочка». Отметим, что одна из особей национального парка «Югыд ва» в Печерско-Илычском заповеднике носит символичное имя - Снегурочка.
Специалисты заповедника за распространением популяции следят с помощью спутников. У 10 особей есть ошейники, которые и передают данные GPS-телеметрии.