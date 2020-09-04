atas.info
ГлавноеВсе новости

Под Новосибирском утонул катавшийся с другом на моторной лодке мужчина

5 сентября 2020, 02:02
Два охотника выпали за борт, но один не смог выбраться из воды

В четверг, 3 сентября, в Новосибирской области произошла трагедия на воде. Утонул один из двух охотников, катавшихся на моторной лодке.

- В Баганском районе двое мужчин 60 и 40 лет собрались поохотиться. Они переплывали на моторной лодке «Казанка» озеро Разбойное, когда попали на свою же волну, не справились с управлением и оба выпали за борт, приводит «КП-Новосибирск» слова представителя правоохранительных органов.

Не смог выбраться из воды младший из сибиряков. О медицинском состоянии старшего не сообщается.

Материалы по теме
В Новосибирске летом утонул 21 человекНовосибирск снова утонул после ливня с градом
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52