Под Новосибирском утонул катавшийся с другом на моторной лодке мужчина

- В Баганском районе двое мужчин 60 и 40 лет собрались поохотиться. Они переплывали на моторной лодке «Казанка» озеро Разбойное, когда попали на свою же волну, не справились с управлением и оба выпали за борт, приводит «КП-Новосибирск» слова представителя правоохранительных органов.