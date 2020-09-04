Под Новосибирском утонул катавшийся с другом на моторной лодке мужчина

В четверг, 3 сентября, в Новосибирской области произошла трагедия на воде. Утонул один из двух охотников, катавшихся на моторной лодке.
- В Баганском районе двое мужчин 60 и 40 лет собрались поохотиться. Они переплывали на моторной лодке «Казанка» озеро Разбойное, когда попали на свою же волну, не справились с управлением и оба выпали за борт, приводит «КП-Новосибирск» слова представителя правоохранительных органов.
Не смог выбраться из воды младший из сибиряков. О медицинском состоянии старшего не сообщается.