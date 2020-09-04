В Иркутской области остановят нелегальные вырубки деревьев

Как сообщается на портале “ИркСиб”, в текущем году резко сократилась площадь лесных пожаров в Иркутской области. Так, в 2019 году пламенем было охвачено 1,5 миллиона гектаров, а в 2020 году - 117,9 тысячи га, что почти в 10 раз меньше. Однако в этом году выпало в регионе значительно меньше осадков. Такую статистику привел временный губернатор области Игорь Кобзев во время своей пресс-конференции. Он сообщил, что поднял данные за последние пять лет не только по площадям пожаров, но и по объему осадков. Оказалось, что погода не играет значительной роли.
Кобзев заявил, что правительство продемонстрировало хорошую работу по профилактике пожаров. Также он оценил ущерб от вырубок лесов. По его словам, он все равно есть, несмотря на то, что показатели значительно ниже, чем в прошлом году. Сейчас власти региона ставят задачу полностью истребить незаконную рубку леса.
Снизить число незаконной вырубки деревьев удалось, по словам Кобзева, с помощью бесконечных проверок и увеличения числа земель, где ведется космический мониторинг состояния. Также проводилась работа с арендаторами, и были запрещены рубки деревьев в заказниках.
Значительную роль в сохранении природного богатства региона сыграл Андрей Бунев, который является экс-главой областного Управления СКР. Он несколько лет занимался борьбой с коррупцией в лесной отрасли Иркутского региона. По словам Бунева, это самая коррумпированная сфера области. С его помощью были наказаны 322 человека, которые получили до 10 лет тюрьмы за незаконную лесную деятельность.
Кроме того, Кобзев отметил, что теперь всем предприятиям, которые хотят вести свою деятельность в лесу, придется заниматься восстановлением леса после своей работы, принимать участие в тушении пожаров, а также следить за порядком на своей лесной зоне. Все, кто не хочет соблюдать эти правила, потеряют свои договоры.