В Иркутской области остановят нелегальные вырубки деревьев

Как сообщается на портале “ИркСиб”, в текущем году резко сократилась площадь лесных пожаров в Иркутской области. Так, в 2019 году пламенем было охвачено 1,5 миллиона гектаров, а в 2020 году - 117,9 тысячи га, что почти в 10 раз меньше. Однако в этом году выпало в регионе значительно меньше осадков. Такую статистику привел временный губернатор области Игорь Кобзев во время своей пресс-конференции. Он сообщил, что поднял данные за последние пять лет не только по площадям пожаров, но и по объему осадков. Оказалось, что погода не играет значительной роли.