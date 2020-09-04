В Новосибирске открыли памятник Янке Дягилевой

На могиле рок-певицы Янки Дягилевой в ее день рождения, 4 сентября, установили памятник.
В этот день на Заельцовском кладбище собрались родные, близкие, музыканты и фанаты певицы.
«Благодарю за уважительное отношение к памяти моей дочери. Было немножко неожиданно, что столько людей собралось здесь. Это дорогого стоит и останется в памяти. Она неунывающая была, крепко стояла на ногах. А своим творчеством что-то кому-то сказала - она многое могла сказать», - обратился к присутствующим отец Янки Станислав Дягилев.
Отметим, что монумент представляет собой две фигуры. Одна – скульптура человека с мячом-солнцем в руках, другая - стилизованная гитара. Здесь также сохранился почтовый ящик, куда поклонники складывают письма Янки. На могильных оградках висят брелоки, фенечки, браслеты.