В Новосибирске открыли памятник Янке Дягилевой

«Благодарю за уважительное отношение к памяти моей дочери. Было немножко неожиданно, что столько людей собралось здесь. Это дорогого стоит и останется в памяти. Она неунывающая была, крепко стояла на ногах. А своим творчеством что-то кому-то сказала - она многое могла сказать», - обратился к присутствующим отец Янки Станислав Дягилев.