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В Новосибирске по горячим следам задержали уличного грабителя

4 сентября 2020, 20:13
Он похитил у мужчины телефон, попросив сделать звонок

В четверг, 3 сентября, к полицейским обратился мужчина, рассказавший, что его ограбили улице Станционной. Сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что у нему подошел незнакомый человек и попросил одолжить телефон для звонка. После первого звонка гаджет был возращен владельцу, но незнакомец попросил телефон вновь и скрылся на мопеде в неизвестном направлении.

Полицейские быстро установили подозреваемого. Он был задержан при попытке продать похищенный телефон. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 25-летний житель Коченевского района.

Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

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#Новости#Происшествия
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