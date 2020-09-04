В Новосибирске по горячим следам задержали уличного грабителя

В четверг, 3 сентября, к полицейским обратился мужчина, рассказавший, что его ограбили улице Станционной. Сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей.
Потерпевший рассказал, что у нему подошел незнакомый человек и попросил одолжить телефон для звонка. После первого звонка гаджет был возращен владельцу, но незнакомец попросил телефон вновь и скрылся на мопеде в неизвестном направлении.
Полицейские быстро установили подозреваемого. Он был задержан при попытке продать похищенный телефон. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 25-летний житель Коченевского района.
Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.