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В Новосибирске спасатели сняли с головы 2-летней девочки стульчак

4 сентября 2020, 13:57
Необычное ЧП произошло на улице Телевизионной в Кировском районе.

Днем 3 сентября на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины, которая пожаловалась, что ее 2-летняя дочка надела на голову стульчак от детского горшка и не может его снять. Чтобы освободить малютку, потребовалась помощь спасателей.

Необычное ЧП произошло на улице Телевизионной в Кировском районе. Чтобы девочка не рыдала при виде незнакомых людей в форме спасателей, мама включила ей мультики на телефоне. Пластмассовый ободок стульчака аккуратно перекусили, и освободили голову ребёнка.

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