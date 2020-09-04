В Новосибирске спасатели сняли с головы 2-летней девочки стульчак

Днем 3 сентября на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины, которая пожаловалась, что ее 2-летняя дочка надела на голову стульчак от детского горшка и не может его снять. Чтобы освободить малютку, потребовалась помощь спасателей.