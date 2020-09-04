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В Новосибирской области за сутки ОРВИ заболели 2590 человек

4 сентября 2020, 12:06
В области готовятся к вакцинации от гриппа и коронавируса

2590 жителей Новосибирской области обратились в поликлиники региона в минувшие сутки с жалобами на ОРВИ. 28 новосибирцев после осмотра врачей были госпитализированы.

Отметим, что ситуация с ОРВИ так же находится под контролем оперштаба. Последние три дня число заболевших достигает 2 тысяч человек.

Так, 2 сентября выявлено 2011 случаев ОРВИ, 3 сентября – 1941 случай.

Напомним, что в области готовятся к массовой вакцинации сначала от гриппа, а затем от коронавируса. Планируется привить от гриппа 60% населения.

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