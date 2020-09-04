В Ростове полиция ищет "зомби-врача"

В Хабаровском крае зафиксировали несколько нападений медведей на людей, сообщает transsibinfo.com. Бурый медведь набросился на грибника на берегу реки Кия - тот отделался легкими телесными повреждениями. Еще один хищник забрался в огород жителей поселка Софийск, однако в результате этой встречи никто не пострадал. Также поступила информация о том, что гималайский медведь зашел во двор нежилого строения в селе Верхняя Эконь, где съел все сливы.