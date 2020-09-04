В Ростове полиция ищет "зомби-врача"

Ростовская область
В Ростове полиция ищет пранкера, пугающего людей в костюме зомби-врача. Как пишет rostovgazeta.ru, мужчина нанес грим, надел защитный костюм и медленно выходил из машины Скорой помощи.
Татарстан
В Набережных Челнах мужчину признали виновным в убийстве своего товарища, сообщает inkazan.ru. Во время совместного распития спиртных напитков он ударил собутыльника ножом. Труп убийца расчленил и скинул в местную реку.
Башкирия
Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рагозин предложил запустить на орбиту ракету с символикой Башкирии, пишет mkset.ru. По его мнению, такой акт позволит прославить республику не только в РФ, но и по всему миру.
Нижегородская область
Под Нижним Новгородом нашли останки 10 человек, пишет newsnn.ru. Скелеты обнаружили во время земляных работ. По предварительным данным, останки могут принадлежать людям, умершим в 40-50-ых годах XX века.
Удмуртия
В Воткинске водитель иномарки при повороте на парковке наехал на женщину с ребенком на руках, пишет udm-info.ru. Женщина получила незначительную травму, ребенок не пострадал.
Приморье
В Приморье синоптики пообещали приход тайфуна «Хайшен», пишет vostokmedia.com. На этой неделе в регионе уже фиксировали действия тайфуна «Майсак». Он принес в Приморье ливневые дожди и ураганный ветер, который ломал деревья, сносил крыши домов.
Омская область
Омские дети-сироты остались на улице из-за местных чиновников. Как пишет gorod55.ru, многоквартирный дом, в котором должны были проживать сироты, признали аварийным, а другого жилья у них не было. Прокурор Черлакского района добился того, чтобы региональное Минимущество предоставило заявителям квартиры, которые бы отвечали санитарным и техническим требованиям.
Оренбургская область
В Гае Оренбургской области около мусорного бака на рынке нашли документы с персональными данными горожан. Как пишет 56orb.ru, на бумагах были указаны данные паспортов, телефоны, адреса, а также информация о кредитах. Предполагается, что документы выкинули сотрудники салона сотовой связи.
Карелия
Жители нескольких населенных пунктов в Карелии взбунтовались против возобновления работы свинокомплекса, который может уничтожить экологически чистые пищевые предприятия. Как сообщает karelinform.ru, ранее животноводческий комплекс уже нанес большой экологический урон нескольким поселениям, их водным артериям и землям. Люди требуют общественных слушаний и государственной экологической экспертизы.
Тюменская область
В Тюмени во время урагана упали два башенных крана, сообщает nashgorod.ru. Один из них рухнул на покупателя, который осматривал будущую квартиру со своим риэлтором. Двоих человек доставили в реанимацию с тяжелыми травмами. Отмечается, что машинисты находились на рабочем месте вопреки предупреждениям МЧС.
Хабаровский край
В Хабаровском крае зафиксировали несколько нападений медведей на людей, сообщает transsibinfo.com. Бурый медведь набросился на грибника на берегу реки Кия - тот отделался легкими телесными повреждениями. Еще один хищник забрался в огород жителей поселка Софийск, однако в результате этой встречи никто не пострадал. Также поступила информация о том, что гималайский медведь зашел во двор нежилого строения в селе Верхняя Эконь, где съел все сливы.
Ставропольский край
Бывший правоохранитель пытал людей в реабилитационном центре на Ставрополье. Как пишет newstracker.ru, в центре проживали 25 человек. За ними надзирали сотрудники из числа бывших реабилитантов. Они имели неограниченную власть над узниками, пытали и унижали их.
Челябинская область
В Челябинске установили “живой” памятник Грете Тунберг. Девушка в образе шведской экоактивистки встала на пьедестал в Саду камней Челябинска. Как сообщается на портале «Курс дела», в руках она держала плакат с надписью «Не дадим природе умереть!». По словам организаторов перфоманса, Грета Тунберг стала символом обеспокоенности нового поколения глобальными экологическими проблемами.
ХМАО
В ХМАО осудили мошенника, который маскируясь под волонтера-благотворителя, выманивал денежные средства на лечение несуществующих тяжело больных детей. Как сообщает muksun.fm, по итогам мошеннических действий Алексея Степанова пострадала репутация благотворительных фондов, от имени которых действовал преступник. В итоге суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима
Волгоградская область
В Волгоградской области официально зарегистрированных безработных стало намного больше, чем в прошлом году. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, на конец июля 2020 года 45,6 тыс. волгоградцев имели статус безработного. Если сравнивать эти данные с аналогичным периодом прошлого года, то количество даже зарегистрированных безработных жителей региона выросло в 4,9 раза.
Свердловская область
В Екатеринбурге роддом перестал принимать пациенток из-за коронавируса. Как сообщает издание tagilcity.ru, коронавирусную инфекцию заподозрили у одного из сотрудников медучреждения. Ранее роддом уже закрывался из-за пациентки с коронавирусом,а все находящиеся в нем роженицы были перенаправлены в другие учреждения.
Ленинградская область
В Ленинградской области в лесном массиве под Сланцами пограничники нашли тайник со взрывчаткой. Как сообщается на портале newia.ru, тайник представлял собой два пакета, присыпанные землёй. В пакетах обнаружились сорок тротиловых шашек. Масса каждой — 400 граммов. Таким образом, общий вес опасного вещества достиг 16 килограммов.
Хакасия
Жительница Хакасии продавала через интернет «лекарство от коронавируса». Девушка из Черногорска обманула жителя Махачкалы, получив от него 55 тысяч рублей за несуществующий препарат, сообщает newkhakasiya.online. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.