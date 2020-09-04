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Жительница Новосибирска пропала во время заплыва в Горном Алтае

4 сентября 2020, 14:28
Найти ее до сих пор не удалось.

Трагедией для 43-летней жительницы Новосибирска завершилась попытка снять видеоролик. 3 сентября женщина в районе села Элекмонар Чемальского района попросила свою дочь снять на видеокамеру, как она плаве вдоль реки Катунь.

Как сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай, женщина отлично плавала и была уверена в своих силах. Однако это не помогло: сибирячку подхватило сильное течение, и её стало уносить на стремнину.

На поиски отправились специальные службы. Однако до сих пор найти пропавшую жительницу Новосибирска не удалось.

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#Новости#Происшествия
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