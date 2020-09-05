Глава Приангарья устроил разнос подрядчику из-за срыва сроков сдачи ФОК

Напомним, аукционные мероприятия по строительству комплекса состоялись еще в 2019 году. Строительство началось в августе прошлого года. Стоимость этого контракта превышает 66 миллионов рублей. ФОК должен быть оснащен универсальным залом, рассчитанным на режим работы в 8 смен с группами не менее 25 человек. При этом режим использования здания должен быть круглогодичным.