Глава Приангарья устроил разнос подрядчику из-за срыва сроков сдачи ФОК

Как сообщает baikal24.ru, Кобзев остался недоволен управленческими решениями ответственного за работы подрядчика «Черемховоспецстрой» Игоря Владимирова, которые и привели к задержке строительства. В феврале 2020 года глава области лично побывал на стройке и подрядчик заверил, что объект будет сдан не позднее 1 сентября.
«Мы ранее пожали друг другу руки, я приехал на открытие — где ленточка? Где радостные лица? Вы плюете мне в душу. Слово дал, слово взял — нормально это?» — сказал глава области.
Сам Владимиров рассказал, что сроки сдачи ФОКа сместились на месяц вперед и извинился за задержку. Кобзев же отметил, что если в новый срок — 2 октября, комплекс не будет полностью сдан, то предприятие будет внесено в реестр недобросовестных подрядчиков.
Напомним, аукционные мероприятия по строительству комплекса состоялись еще в 2019 году. Строительство началось в августе прошлого года. Стоимость этого контракта превышает 66 миллионов рублей. ФОК должен быть оснащен универсальным залом, рассчитанным на режим работы в 8 смен с группами не менее 25 человек. При этом режим использования здания должен быть круглогодичным.