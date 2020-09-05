Новосибирские садоводы показали на ярмарке арбузы и фиолетовые томаты

На ярмарке можно встретить много интересного и нового. Например, «Синдиана», который снаружи дыня, а внутри ─ арбуз. Посетители ярмарки могут увидеть и чёрные перцы, и фиолетовые помидоры, и неузнаваемые с виду огурцы, рассказывают «Вести».