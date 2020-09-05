Новосибирские садоводы показали на ярмарке арбузы и фиолетовые томаты

Прошедшее лето дало возможность новосибирским дачникам вырастить арбузы и виноград. Результатами своего труда они похвалились на традиционной осенней ярмарке, которая работает у Дома культуры имени Чкалова.
На ярмарке можно встретить много интересного и нового. Например, «Синдиана», который снаружи дыня, а внутри ─ арбуз. Посетители ярмарки могут увидеть и чёрные перцы, и фиолетовые помидоры, и неузнаваемые с виду огурцы, рассказывают «Вести».
По сообщению «Новосибирских новостей», на ярмарке можно приобрести и саженцы диковинных для Сибири персиков. На ярмарке побывал мэр города Локоть, который заявил о готовности поддерживать садоводов.