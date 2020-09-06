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Ещё две женщины умерли от коронавируса в Новосибирской области

6 сентября 2020, 13:23
Число жертв COVID-19 в регионе достигло отметки в 378 человек.

Еще две женщины скончались от коронавируса за минувшие сутки в Новосибирской области. Им было 52 и 70 лет. Таковы данные операштаба НСО по борьбе с коронавирусной инфекцией на утро 6 сентября. Таким образом число жертв COVID-19 в регионе достигло отметки в 378 человек.

За последние сутки коронавирусом заболели 57 новосибирцев, столько же выписаны с выздоровлением. Всего с начала пандемии зарегистрировано 11727 случаев COVID-19, 10470 человек победили болезнь.

У 39 новосибирцев болезнь протекает тяжело, они находятся в отделениях интенсивной терапии. Три пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

В инфекционные больницы Новосибирска госпитализированы 18 детей и 890 взрослых с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом. Еще 403 пациента содержатся в ЦРБ региона. Всего в Новосибирской области сделано 438687 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 502 жителя области, 37377 сибиряков отбыли карантин и сняты с меднаблюдения.

За минувшие сутки в Новосибирской области ОРВИ заболели 2102 человека. 25 пациентов пришлось госпитализировать.

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