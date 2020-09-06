Ещё две женщины умерли от коронавируса в Новосибирской области

Еще две женщины скончались от коронавируса за минувшие сутки в Новосибирской области. Им было 52 и 70 лет. Таковы данные операштаба НСО по борьбе с коронавирусной инфекцией на утро 6 сентября. Таким образом число жертв COVID-19 в регионе достигло отметки в 378 человек.