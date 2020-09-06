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В Новосибирске к концу недели ждут резкое потепление

6 сентября 2020, 20:31
Дожди прекратятся в четверг.

В Новосибирской области на смену осенней прохладе к концу рабочей недели придет тепло. Таковы данные сервиса "Яндекс.погода".

Всю неделю в городе и области будет дождливо. Температура днем будет около +14 градусов, со вторника еще похолодает. Дожди прекратятся в четверг. А в субботу 12 сентября синоптики обещают потепление до +17 градусов, небо прояснится.

В воскресенье, по предварительным прогнозам, станет еще теплее - столбик термометра поднимется до +19 градусов. Осадков в конце недели не предвидится.

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