В Новосибирске к концу недели ждут резкое потепление

В Новосибирской области на смену осенней прохладе к концу рабочей недели придет тепло. Таковы данные сервиса "Яндекс.погода".
Всю неделю в городе и области будет дождливо. Температура днем будет около +14 градусов, со вторника еще похолодает. Дожди прекратятся в четверг. А в субботу 12 сентября синоптики обещают потепление до +17 градусов, небо прояснится.
В воскресенье, по предварительным прогнозам, станет еще теплее - столбик термометра поднимется до +19 градусов. Осадков в конце недели не предвидится.