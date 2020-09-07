Губернатор Травников поручил реконструировать Колыванскую ЦРБ

Мы уже сообщали о том, что губернатор Новосибирской области поддержал главврача Колыванской ЦРБ, из которой увольняются медики. Он также заверил, что больница будет реконструирована, но для этого есть препятствия в виде объектов культурного наследия.
- Проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков, — заявил Травников. В итоге в детской поликлинике пройдет замена полов, электрических сетей, системы отопления и вентиляции. В здании появится холл, где оборудуют игровую зону и место для кормления.
Губернатор поручил чиновникам регионального минстроя закончить работы до прихода зимы. Главврач Ершов рассказал главе региона, что больница оборудована медицинской техникой.
- В новом корпусе ЦРБ будет располагаться хирургическое отделение на 40 коек, операционная и реанимационная палаты. В планах на будущее — необходима реконструкция основной поликлиники, - добавил Ершов.
В этом году на реконструкцию больницы выделено 5,1 миллиона рублей из бюджета области. В течение следующих двух лет планируется профинансировать работы в ней еще на 272 миллиона. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2022 года.