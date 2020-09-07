atas.info
ГлавноеВсе новости

Губернатор Травников поручил реконструировать Колыванскую ЦРБ

7 сентября 2020, 15:41
Он объяснил сложности реконструкции большим количеством объектов культурного наследия

Мы уже сообщали о том, что губернатор Новосибирской области поддержал главврача Колыванской ЦРБ, из которой увольняются медики. Он также заверил, что больница будет реконструирована, но для этого есть препятствия в виде объектов культурного наследия.

- Проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков, — заявил Травников. В итоге в детской поликлинике пройдет замена полов, электрических сетей, системы отопления и вентиляции. В здании появится холл, где оборудуют игровую зону и место для кормления.

Губернатор поручил чиновникам регионального минстроя закончить работы до прихода зимы. Главврач Ершов рассказал главе региона, что больница оборудована медицинской техникой.

- В новом корпусе ЦРБ будет располагаться хирургическое отделение на 40 коек, операционная и реанимационная палаты. В планах на будущее — необходима реконструкция основной поликлиники, - добавил Ершов.

В этом году на реконструкцию больницы выделено 5,1 миллиона рублей из бюджета области. В течение следующих двух лет планируется профинансировать работы в ней еще на 272 миллиона. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2022 года.

Материалы по теме
Из Колыванской ЦРБ массово увольняются врачиМинздрав НСО объяснил увольнение врачей из Колыванской ЦРБТравников поддержал главврача Колыванской ЦРБ, откуда увольняются медики
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52