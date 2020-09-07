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Мэр Барабинска проиграл суд депутату Константину Терещенко в деле о клевете

7 сентября 2020, 14:56
Спор возник вокруг загрязнения нечистотами местного озера

Портал «Atas.info» уже сообщал о скандале в Барабинске, где местный депутат Константин Терещенко обнаружил слив нечистот в озеро. Он разместил фотографии и видео в социальных сетях, на что глава города Роман Бобров назвал обвинения депутата «фейком и личным пиаром». Терещенко подал на градоначальника в суд, а прокуратура обнаружила в водоеме вредные вещества.

После рассмотрения позиций сторон Барабинский районный суд признал градоначальника виновным в распространении информации, порочащей честь и достоинство депутата. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на адвоката Василия Дубкова.

Теперь Бобров должен опровергнуть слова о фейке и пиаре. Также он обязан выплатить Константину Терещенко десять тысяч рублей компенсации морального вреда. Депутат в иске требовал в 10 раз больше.

Напомним, природоохранная прокуратура проверила деятельность местных коммунальщиков и обнаружила превышение загрязняющих веществ в озере Боинское. За слив нечистот местное предприятие ЖКХ оштрафовали на 135 тысяч рублей.

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