Мэр Барабинска проиграл суд депутату Константину Терещенко в деле о клевете

Портал «Atas.info» уже сообщал о скандале в Барабинске, где местный депутат Константин Терещенко обнаружил слив нечистот в озеро. Он разместил фотографии и видео в социальных сетях, на что глава города Роман Бобров назвал обвинения депутата «фейком и личным пиаром». Терещенко подал на градоначальника в суд, а прокуратура обнаружила в водоеме вредные вещества.