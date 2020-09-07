Московский фотограф снял новосибирские «Мальдивы» с высоты

Золоотвалы новосибирских ТЭЦ, которые в народе называют «Мальдивами», попали в объектив московского фотографа Александра Сухарева.
Для проекта Kosmaj Project фотограф сделал подборку золоотвалов и отстойников ТЭЦ и заводов. Ему пришлось для этого за 2,5 месяца объехать всю Россию. Как рассказал автор проекта НГС, сначала было несколько точек, но после интерес усилился и озера искали в каждом городе России.
Отметим, что технический карьер при ТЭЦ привлек внимание блогеров ярко-голубой водой, словно на Мальдивах.