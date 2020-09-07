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Московский фотограф снял новосибирские «Мальдивы» с высоты

7 сентября 2020, 08:23
Автор запечатлел палитру разных цветов.

Золоотвалы новосибирских ТЭЦ, которые в народе называют «Мальдивами», попали в объектив московского фотографа Александра Сухарева.

Для проекта Kosmaj Project фотограф сделал подборку золоотвалов и отстойников ТЭЦ и заводов. Ему пришлось для этого за 2,5 месяца объехать всю Россию. Как рассказал автор проекта НГС, сначала было несколько точек, но после интерес усилился и озера искали в каждом городе России.

Отметим, что технический карьер при ТЭЦ привлек внимание блогеров ярко-голубой водой, словно на Мальдивах.

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