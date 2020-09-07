Московский фотограф снял новосибирские «Мальдивы» с высоты

Для проекта Kosmaj Project фотограф сделал подборку золоотвалов и отстойников ТЭЦ и заводов. Ему пришлось для этого за 2,5 месяца объехать всю Россию. Как рассказал автор проекта НГС, сначала было несколько точек, но после интерес усилился и озера искали в каждом городе России.