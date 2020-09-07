Новосибирец установил мировой рекорд в ручной буксировке карьерных самосвалов

Торжественное открытие крупнейшего в стране сервисного центра по обслуживанию «БелАЗ» прошло в кузбасском Белове. И без того знаковое событие превратилось в историческое. Председатель совета директоров ТПС ОАО «МТЗ», гендиректор новосибирского предприятия ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь», белорусский самбист, рекордсмен мира по силовому экстриму Дмитрий Белайц на три метра протянул за собой карьерный самосвал БелАЗ.