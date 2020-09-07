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Новосибирец установил мировой рекорд в ручной буксировке карьерных самосвалов

7 сентября 2020, 14:55
Рекорд посвятили 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Новосибирский предприниматель на открытии сервисного центра техподдержки «БелАЗ» в России установил новый мировой рекорд, сдвинув с места 90-тонный карьерный самосвал.

Торжественное открытие крупнейшего в стране сервисного центра по обслуживанию «БелАЗ» прошло в кузбасском Белове. И без того знаковое событие превратилось в историческое. Председатель совета директоров ТПС ОАО «МТЗ», гендиректор новосибирского предприятия ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь», белорусский самбист, рекордсмен мира по силовому экстриму Дмитрий Белайц на три метра протянул за собой карьерный самосвал БелАЗ.

После установления рекорда трактор Беларус-3522 купил один из приглашенных гостей.

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