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Новосибирская область получит из Москвы дополнительно 320 миллионов рублей

7 сентября 2020, 12:29
Эти деньги пойдут на помощь сельхозпроизводителям и развитие ЖКХ

Российское правительство решило выделить дополнительную дотацию Новосибирской области в размере 320 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 7 сентября, рассказал губернатор региона Андрей Травников.

После проведенных консультаций с правительством, он решил направить 200 миллионов на поддержку аграриев, чтобы те могли купить минеральные удобрения и средства защиты растений. Также деньги пойдут начало работ по восстановлению системы водопонижения города Оби, разработку проектно-сметной документации нового здания поликлиники в Краснообске, а также на субсидию жилищно-строительным кооперативам Новосибирска для подключения к коммунальным сетям нескольких проблемных объектов долевого строительства.

- Все эти решения необходимо принимать сейчас, не дожидаясь формирования бюджета 2021 года – это был основной аргумент при подготовке наших предложений. Попрошу министерство финансов и налоговой политики в течение этой недели довести дополнительно выделенные средства до органов власти и соответствующих учреждений, чтобы коллеги успели в этом году выполнить все работы, - заявил губернатор.

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