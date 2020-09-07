Новосибирская область получит из Москвы дополнительно 320 миллионов рублей

- Все эти решения необходимо принимать сейчас, не дожидаясь формирования бюджета 2021 года – это был основной аргумент при подготовке наших предложений. Попрошу министерство финансов и налоговой политики в течение этой недели довести дополнительно выделенные средства до органов власти и соответствующих учреждений, чтобы коллеги успели в этом году выполнить все работы, - заявил губернатор.