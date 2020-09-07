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Новосибирцы чаще других россиян обращаются к психологам

7 сентября 2020, 15:17
Первое место в рейтинге заняла Москва

Новосибирцы чаще других россиян посещают психологов. Мегаполис попал в рейтинг агентства «Zoom Market».

В опросе приняли участие жители 21 российского города. У респондентов спрашивали, обращаются ли они за помощью к психологам. Новосибирцы оказались на пятом месте рейтинга.

Психологам россияне чаще жалуются на неудовлетворенность личной жизнью (31%), на семейные проблемы (24%), на качество жизни (19%), депрессию (14%) и проблемы отцов и детей (12%).

Оказалось, что к психологам чаще обращаются женщины – 83%.

62% опрошенных делятся проблемами со своими друзьями и родственникам, 32% - с коллегами и случайными знакомыми. К психологами ходят лишь 8 процентов россиян.

#Новости#Общество
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