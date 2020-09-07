Новосибирцы чаще других россиян обращаются к психологам

Новосибирцы чаще других россиян посещают психологов. Мегаполис попал в рейтинг агентства «Zoom Market».
В опросе приняли участие жители 21 российского города. У респондентов спрашивали, обращаются ли они за помощью к психологам. Новосибирцы оказались на пятом месте рейтинга.
Психологам россияне чаще жалуются на неудовлетворенность личной жизнью (31%), на семейные проблемы (24%), на качество жизни (19%), депрессию (14%) и проблемы отцов и детей (12%).
Оказалось, что к психологам чаще обращаются женщины – 83%.
62% опрошенных делятся проблемами со своими друзьями и родственникам, 32% - с коллегами и случайными знакомыми. К психологами ходят лишь 8 процентов россиян.