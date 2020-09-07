Российские разведчики победили в военном конкурсе под Новосибирском

Команда из России стала победителем международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2020». Церемония закрытия игр прошла 5 сентября на полигоне «Кольцово». Нашу страну представляло Новосибирское высшее военное командное училище.
В конкурсе, организованном Минобороны, выступили более 200 военнослужащих из 10 команд. В Новосибирск помимо хозяев приехали разведчики из Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго, Афганистана и ЮАР. Им предстояло пройти 5 этапов, максимально приближенных по условиях к боевым. Это «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс разведчиков-специалистов», «Тропа разведчика», «Стрельба», «Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи».
Второе место заняли узбекские разведчики из Республики Узбекистан, бронзу поделили команды Беларуси и Китая. А россияне получили также награды в семи индивидуальных номинациях.