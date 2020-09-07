Травников рекомендовал Локтю пораньше дать отопление в Новосибирске

Posted 7 сентября 2020, 06:08
Published 7 сентября 2020, 06:08
Modified 5 августа 2022, 12:04
Updated 5 августа 2022, 12:04
Новосибирский губернатор поторопил мэра Анатолия Локтя с началом отопительного сезона в Новосибирске.
На оперативном совещании он посоветовал ему переговорить с управляющими компаниями и обсудить возможность пораньше включить отопление, к примеру, в социальных учреждениях. Мэр заявил, что ожидается бабье лето в городе, но в ручном режиме готовы подключить детские сады, больницы, школы и поликлиники. Такая договоренность с СГК есть.
То есть теплая погода в городе ожидается, поэтому принимать решение о начале отопительного сезона будут после бабьего лета.
Напомним, что отопление подключают, если в течение нескольких дней температура воздуха показывает ниже 8 градусов тепла.