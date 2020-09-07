Травников рекомендовал Локтю пораньше дать отопление в Новосибирске

На оперативном совещании он посоветовал ему переговорить с управляющими компаниями и обсудить возможность пораньше включить отопление, к примеру, в социальных учреждениях. Мэр заявил, что ожидается бабье лето в городе, но в ручном режиме готовы подключить детские сады, больницы, школы и поликлиники. Такая договоренность с СГК есть.