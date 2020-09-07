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В Черепановском районе охотник случайно застрелил напарника

7 сентября 2020, 16:57
Мужчины охотились на сурка.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Краснообска. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему 56-летнему напарнику-охотнику.

В начале июля мужчины охотились на сурка около села Украинка Черепановского района. После охоты около автомобиля более молодой охотник, полагая, что карабин разряжен, нажал на спусковой крючок и смертельно ранил коллегу в грудную клетку.

Обвиняемый сам вызвал скорую помощь. Но потерпевший умер в больнице. Уголовное дело направлено в суд.

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#Новости#Происшествия
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