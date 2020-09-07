В Черепановском районе охотник случайно застрелил напарника

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Краснообска. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему 56-летнему напарнику-охотнику.
В начале июля мужчины охотились на сурка около села Украинка Черепановского района. После охоты около автомобиля более молодой охотник, полагая, что карабин разряжен, нажал на спусковой крючок и смертельно ранил коллегу в грудную клетку.
Обвиняемый сам вызвал скорую помощь. Но потерпевший умер в больнице. Уголовное дело направлено в суд.