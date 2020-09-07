В Хабаровском районе 95-летний ветеран войны получит квартиру

Житель маленького поселка Хехцир в Хабаровском крае 95-летний Василий Мятеж, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена II степени, теперь сможет получить новую квартиру или денежную компенсацию за свой старый непригодный для проживания дом.
Местные власти признали, что затянули с оформлением документов, пишет transsibinfo.com. Вопрос не могли решить с начала текущего года. Но после обращения к главе региона этим вопросом будет заниматься глава района, который лично приехал к ветерану.
Отмечается, что через социальные сети к Михаилу Дегтяреву поступают десятки обращений и жалоб в день. По каждому поступившему сообщению тут же начинают проводить проверку и назначают ответственного исполнителя.
Напомним, что ранее Михаил Дегтярев публично предупредил чиновников, что не допустит равнодушия и незаинтересованности в работе.