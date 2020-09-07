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В МЧС предупредили об опасных туманах в Новосибирской области

7 сентября 2020, 11:55
Возможны чрезвычайные происшествия как на воде, так и на суше

Об опасности, которая может поджидать при утренних и вечерних туманах, предупредили жителей Новосибирской области.

С наступлением осени данное явление не редкость, особенно на водоемах, в низменности и заболоченной местности.

Владельцам маломерных судов с выходом на воду утром стоит быть особенно осторожными. На автодорогах в туман необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скорость, а также отказаться от обгонов. Также водителям стоит приоткрыть окно, чтобы слышать других участников движения. При необходимости включить аварийку.

Пешеходам не стоит перебегать дорогу, ведь из-за низкой видимости водитель может не успеть остановиться.

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