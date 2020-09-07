В МЧС предупредили об опасных туманах в Новосибирской области

Об опасности, которая может поджидать при утренних и вечерних туманах, предупредили жителей Новосибирской области.
С наступлением осени данное явление не редкость, особенно на водоемах, в низменности и заболоченной местности.
Владельцам маломерных судов с выходом на воду утром стоит быть особенно осторожными. На автодорогах в туман необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скорость, а также отказаться от обгонов. Также водителям стоит приоткрыть окно, чтобы слышать других участников движения. При необходимости включить аварийку.
Пешеходам не стоит перебегать дорогу, ведь из-за низкой видимости водитель может не успеть остановиться.