В МЧС предупредили об опасных туманах в Новосибирской области

Владельцам маломерных судов с выходом на воду утром стоит быть особенно осторожными. На автодорогах в туман необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скорость, а также отказаться от обгонов. Также водителям стоит приоткрыть окно, чтобы слышать других участников движения. При необходимости включить аварийку.