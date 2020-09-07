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В Новосибирске избили кандидата в горсовет от КПРФ

7 сентября 2020, 12:52
На него напали возле дома

В Новосибирске неизвестные напали на кандидата от КПРФ в горсовет Новосибирска по избирательному округу №36 Максима Старцева. Он был избит возле своего дома, после чего обратился в полицию.

О происшествии рассказала пресс-служба новосибирского обкома КПРФ. Нападение произошло вечером 4 сентября, когда кандидата ударили в висок.

Мужчина получил ушиб мягких тканей головы. Коммунисты связывают произошедшее с острой политической борьбой на округе, на котором, кроме Старцева, кандидатами идут единоросс Алексей Джулай, Ольга Николаева от ЛДПР), а также беспартийные кандидаты Александр Селютин и Даниил Ланов.

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#Новости#Происшествия
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