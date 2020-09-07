В Новосибирске продают головной офис компании «Холидей» за 266 млн

В сети появилось объявление о начале торгов на недвижимость, принадлежавшую обанкротившейся компании «Холидей». С старте приёма заявок 7 сентября объявил арбитражный управляющий Трофим Кузнецов. Продаются головной офис на Бердском шоссе и магазин на Выборной в Новосибирске, а также 12 объектов в Барнауле, Салаире, Новокузнецке, Омске и Томске.