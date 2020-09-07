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В Новосибирске продают головной офис компании «Холидей» за 266 млн

7 сентября 2020, 19:07
Торги проходят в закрытой форме, их итоги станут известны 7 октября.

В сети появилось объявление о начале торгов на недвижимость, принадлежавшую обанкротившейся компании «Холидей». С старте приёма заявок 7 сентября объявил арбитражный управляющий Трофим Кузнецов. Продаются головной офис на Бердском шоссе и магазин на Выборной в Новосибирске, а также 12 объектов в Барнауле, Салаире, Новокузнецке, Омске и Томске.

Торги на четырехэтажное здание на Бердском шоссе площадью 9217 кв. м. начинаются с цены 266,3 млн рублей. Это на 10% ниже прошлой стоимости. Здание на Выборной 99/11 площадью 828 кв. м. торгуют за 37 млн рублей. Торги проходят в закрытой форме, их итоги станут известны 7 октября.

Напомним, основными кредиторами «Холидея», являются Альфа-банк, Сбербанк, Россельхозбанк и Газпромбанк. Общие требования кредиторов к ритейлеру составили около 16 млрд рублей.

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