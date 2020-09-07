В Новосибирске прошел патриотический квест

Молодежь узнала о знаковых исторических местах города благодаря квесту «Карта нашей Победы».
В каждой точке маршрута участников ждало театральное действие, в котором рассказывалось о значимости данного объекта. К примеру, школы, в которых в годы войны размещались госпитали, эвакуированные предприятия и т.д.
В исторической акции принял участие новосибирский губернатор. Андрей Травников поблагодарил организаторов за то, что в год памяти и славы, когда Новосибирску было присвоено звание «Города трудовой доблести», они напомнили, чем стоит гордиться новосибирцам.
«Я уверен, что именно ваша любознательность, ваша активная позиция ещё раз подтвердит итоги голосования, которые позволили носить нашему городу это гордое звание – «Город трудовой доблести», – подчеркнул Александр Карелин.