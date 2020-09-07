В Новосибирске реализуют инвестпроект в 600 млн рублей

Posted 7 сентября 2020, 01:03
Published 7 сентября 2020, 01:03
Modified 5 августа 2022, 12:04
Updated 5 августа 2022, 12:04
Проект компании «Вектор-Бест» на 600 млн рублей одобрил совет по инвестициям Новосибирской области. В пользовании компании будет отданы без торгов земельные участки с последующим выкупом.
Как сообщили в региональном правительстве, инвестор намерен построить в Советском районе Новосибирска производственное шестиэтажное здание (6 тыс. кв.м.) и одноэтажный склад (1,3 тыс. кв.м.). Связано это с расширением производства медизделий in-vitro-диагностики.
Благодаря производству будет открыто сотня вакансий со средней зарплатой в 85 тысяч рублей. За 10 лет бюджет правительства пополнится на 353 млн рублей.