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Posted 7 сентября 2020, 01:03

Published 7 сентября 2020, 01:03

Modified 5 августа 2022, 12:04

Updated 5 августа 2022, 12:04

В Новосибирске реализуют инвестпроект в 600 млн рублей

7 сентября 2020, 01:03
Инвестиции вложат в медицинское направление

Проект компании «Вектор-Бест» на 600 млн рублей одобрил совет по инвестициям Новосибирской области. В пользовании компании будет отданы без торгов земельные участки с последующим выкупом.

Как сообщили в региональном правительстве, инвестор намерен построить в Советском районе Новосибирска производственное шестиэтажное здание (6 тыс. кв.м.) и одноэтажный склад (1,3 тыс. кв.м.). Связано это с расширением производства медизделий in-vitro-диагностики.

Благодаря производству будет открыто сотня вакансий со средней зарплатой в 85 тысяч рублей. За 10 лет бюджет правительства пополнится на 353 млн рублей.

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#Экономика#Новости
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