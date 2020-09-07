В Новосибирске рекламное агентство через 2 дня убрало агитацию кандидата от оппозиции

- Ролик мой на экране возле часовни продержался ровно двое суток, и агентство теперь возвращает все деньги, грустит и крутит свой телефон. Анатолий Локоть в истерике. Городской начальник по рекламе Дмитрий Лобыня в истерике. Если такие утонченные натуры, может попроще работу стоило найти? – заявил представитель оппозиции.