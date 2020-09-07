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В Новосибирске рекламное агентство через 2 дня убрало агитацию кандидата от оппозиции

7 сентября 2020, 11:44
Сергей Бойко связывает это с давлением городских властей

Очередной предвыборный скандал произошел в Новосибирске. Предвыборный ролик кандидата от оппозиции Сергея Бойко исчез с крупнейшего в городе рекламного монитора через два дня. По мнению представителя коалиции «Новосибирск 2020», это связано с давлением городских властей на рекламное агентство.

Как сообщает «Тайга.инфо», агитация Бойко крутилась на экране здания на Красном проспекте. О том, что политическая реклама больше не экспонируется, рассказал сам Бойко.

- Ролик мой на экране возле часовни продержался ровно двое суток, и агентство теперь возвращает все деньги, грустит и крутит свой телефон. Анатолий Локоть в истерике. Городской начальник по рекламе Дмитрий Лобыня в истерике. Если такие утонченные натуры, может попроще работу стоило найти? – заявил представитель оппозиции.

По мнению Бойко, эту истерику вызвало его лицо на 30-метровом экране. При том, что агентство потеряло внушительные деньги. По оценке экспертов, неделя такого размещения стоит более 130 тысяч рублей.

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