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В Убинском районе полицейские задержали четырех браконьеров

7 сентября 2020, 13:25
Подозреваемые застрелили двух косуль и собирались их разделать

Накануне, 6 сентября, к полицейским Убинского района Новосибирской области обратился руководитель группы природных ресурсов. Он рассказал, что рядом с поселком Белозерный при осмотре автомобиля УАЗ были обнаружены две туши сибирской косули.

По версии полиции, 6 сентября около часа ночи в лесу, рядом с поселком, четверо мужчин незаконно застрелили двух косуль. После этого они пытались доставить туши добытых животных к месту разделки в поселок Белоозерный.

Подозреваемые являются жителями Новосибирска и Убинского района. У них изъяли два карабина, гдакоствольное ружье, автомобиль УАЗ, лампофафару, нож и две туши косули. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

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