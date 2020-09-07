В Убинском районе полицейские задержали четырех браконьеров

Накануне, 6 сентября, к полицейским Убинского района Новосибирской области обратился руководитель группы природных ресурсов. Он рассказал, что рядом с поселком Белозерный при осмотре автомобиля УАЗ были обнаружены две туши сибирской косули.
По версии полиции, 6 сентября около часа ночи в лесу, рядом с поселком, четверо мужчин незаконно застрелили двух косуль. После этого они пытались доставить туши добытых животных к месту разделки в поселок Белоозерный.
Подозреваемые являются жителями Новосибирска и Убинского района. У них изъяли два карабина, гдакоствольное ружье, автомобиль УАЗ, лампофафару, нож и две туши косули. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».