Жительница Бердска воткнула нож в грудь своей подруге

По данным регионального МВД, в поселке Новый 6 сентября потерпевшая выпивала вместе со своей 36-летней подругой. В какой-то момент подруги повздорили, и одна из них схватила нож и ударила им обидчицу. Женщину госпитализировали с колото-резаными ранениями грудной клетки и резаной раной лица. Медики сообщили о случившемся в полицию.