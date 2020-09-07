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Жительница Бердска воткнула нож в грудь своей подруге

7 сентября 2020, 11:00
Женщина госпитализирована

43-летнюю жительницу Бердска после ссоры с подругой увезли в больницу с ножевыми ранениями.

По данным регионального МВД, в поселке Новый 6 сентября потерпевшая выпивала вместе со своей 36-летней подругой. В какой-то момент подруги повздорили, и одна из них схватила нож и ударила им обидчицу. Женщину госпитализировали с колото-резаными ранениями грудной клетки и резаной раной лица. Медики сообщили о случившемся в полицию.

В отношении местной жительницы возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

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#Новости#Происшествия
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