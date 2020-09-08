В Новосибирской области разрешили открыть кинотеатры

Posted 8 сентября 2020, 06:57
Published 8 сентября 2020, 06:57
Modified 5 августа 2022, 12:05
Updated 5 августа 2022, 12:05
Новосибирское правительство сообщило о своем намерении открыть кинотеатры и театры во второй декаде сентября. Но с датой пока не определилось.
Ограничения для развлекательных объектов сохраняются. Входить в залы разрешено только в масках.
Заведения также сообщили, что подготовились к приему посетителей. Они уже закупили необходимое количество средств защиты, оборудования для термометрии и дезинфекции. Персонал прошел инструктаж.