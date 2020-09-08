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Posted 8 сентября 2020, 06:57

Published 8 сентября 2020, 06:57

Modified 5 августа 2022, 12:05

Updated 5 августа 2022, 12:05

В Новосибирской области разрешили открыть кинотеатры

8 сентября 2020, 06:57
Распределять потоки зрителей будут по особой системе

Новосибирское правительство сообщило о своем намерении открыть кинотеатры и театры во второй декаде сентября. Но с датой пока не определилось.

Ограничения для развлекательных объектов сохраняются. Входить в залы разрешено только в масках.

Заведения также сообщили, что подготовились к приему посетителей. Они уже закупили необходимое количество средств защиты, оборудования для термометрии и дезинфекции. Персонал прошел инструктаж.

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