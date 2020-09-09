Спасатели помогли двум жительницам Новосибирска снять обручальное кольцо

Posted 9 сентября 2020, 05:45
Published 9 сентября 2020, 05:45
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Две жительницы Новосибирска смогли снять обручальные кольца только с помощью сотрудников МЧС. Инциденты произошли 9 сентября.
Так, в дежурную часть позвонила 30-летняя женщина, у которой опух безымянный палец. Избавиться от широкого обручального кольца помогли спасатели. Они использовали специальную насадку на дрель.
С аналогичной проблемой обратилась и 54-летняя женщина. Сибирячка не стала дожидаться специалистов и сама отправилась в аварийно-спасательный отряд в Кировском районе. Там ей и сняли кольцо.
В МЧС рассказали, что при обнаружении дискомфорта необходимо сразу снять кольцо с пальца.