В Иркутской области завершат реконструкцию Байкальского тракта

Posted 9 сентября 2020, 09:22
Published 9 сентября 2020, 09:22
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Также сообщается, что в два раза увеличили размер субсидии для развития дорог в селах. На эти цели планируют потратить 214 миллионов, пишет baikal24.ru. Свыше 100 миллионов из федерального бюджета решили добавить на восстановление дорог, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций, в том числе и наводнений. Теперь на решение этого вопроса в бюджете заложено порядка 600 миллионов рублей.
В Иркутской области пока лишь 30% дорог соответствуют установленному нормативу. Эту проблему Игорь Кобзев обсудил с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который посетил регион с рабочим визитом. В ходе встречи обсуждался вопрос софинансирования
Байкальского тракта, а также необходимость изменения концепции движения в Листвянке - важной туристической точке на Байкале.
«Игорь Кобзев активно «прессует» федеральный центр. И центр выделяет деньги по запросу региона на дороги. Мы всегда готовы помогать тем, кто делает», - подчеркнул Марат Хуснуллин.
Кроме того, министерство транспорта поддержало идею строительства аэропорта в Бодайбо. Уточняется, что предварительная стоимость проекта составляет порядка 4 миллиардов рублей. Данный объект уже поставили в график первоочередных мероприятий.