В Иркутской области завершат реконструкцию Байкальского тракта

Также сообщается, что в два раза увеличили размер субсидии для развития дорог в селах. На эти цели планируют потратить 214 миллионов, пишет baikal24.ru. Свыше 100 миллионов из федерального бюджета решили добавить на восстановление дорог, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций, в том числе и наводнений. Теперь на решение этого вопроса в бюджете заложено порядка 600 миллионов рублей.