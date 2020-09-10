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Posted 10 сентября 2020, 09:26

Published 10 сентября 2020, 09:26

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

В Колыванском районе подрядчик украл 3,5 млн рублей

10 сентября 2020, 09:26
Водопровод так и не был построен.

В Колыванском районе по результатам прокурорского реагирования заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Его расследуют следственные органы.

Установлено, что в ноябре 2018 года между администрацией района и ООО «БурСиб-Н» был заключен контракт на строительство в селе Кандаурово водопроводной сети. Подрядчику было перечислено 3,5 млн рублей.

Организация предоставила в администрацию акты приемки выполненных работ, справки об их стоимости. Однако выяснилось, что работы были проведены лишь частично, и водопровод так и не был построен.

Расследование уголовного дела взято в прокуратуре на особый контроль. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства дела, а также - роль муниципальных властей в истории с исчезнувшими бюджетными средствами.

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#Криминал#Новости
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