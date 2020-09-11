69-летний грибник потерялся в лесу в Мошковском районе

Posted 11 сентября 2020, 02:31
Published 11 сентября 2020, 02:31
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Волонтеры ищут без вести пропавшего пожилого грибника из Мошковского района. 69-летний мужчина ушел в лес из села Елтышево 10 сентября.
Приметы: рост – 170 см, плотное телосложение, голубые глаза, лысый. Был одет в синюю куртку-ветровку с лампасами, фланелевую клетчатую рубашку, синие джинсы, коричневые резиновые сапоги и черную шапку. С собой у него было белое ведро.
Если вы что-нибудь знаете о местонахождении грибника, сообщите об этом по тел.: 8-800-700-54-52 или 112