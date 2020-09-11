69-летний грибник потерялся в лесу в Мошковском районе

Приметы: рост – 170 см, плотное телосложение, голубые глаза, лысый. Был одет в синюю куртку-ветровку с лампасами, фланелевую клетчатую рубашку, синие джинсы, коричневые резиновые сапоги и черную шапку. С собой у него было белое ведро.