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Posted 11 сентября 2020, 02:31

Published 11 сентября 2020, 02:31

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

69-летний грибник потерялся в лесу в Мошковском районе

11 сентября 2020, 02:31
Нужна помощь добровольцев

Волонтеры ищут без вести пропавшего пожилого грибника из Мошковского района. 69-летний мужчина ушел в лес из села Елтышево 10 сентября.

Приметы: рост – 170 см, плотное телосложение, голубые глаза, лысый. Был одет в синюю куртку-ветровку с лампасами, фланелевую клетчатую рубашку, синие джинсы, коричневые резиновые сапоги и черную шапку. С собой у него было белое ведро.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении грибника, сообщите об этом по тел.: 8-800-700-54-52 или 112

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#Происшествия#Новости
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