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Posted 11 сентября 2020, 11:24

Published 11 сентября 2020, 11:24

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

У вакцины от коронавируса «Вектора» не нашли побочных эффектов

11 сентября 2020, 11:24
Ее испытания должны завершиться 30 сентября

На данный момент у российской вакцины против коронавируса, разработанной в Новосибирске, побочных эффектов нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспортребнадзор.

Отмечается, что вакцина «Вектора» вызвала лишь незначительную и кратковременную болезненную реакцию в месте укола у нескольких добровольцев. Она продолжалась в течение 1-2 дней. Кроме этого, никаких побочных эффектов в рамках клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона» не выявлено.

Новосибирская вакцина не содержит живой вирус. Она формирует иммунитет за счет искусственно синтезированных пептидов.

В первом этапе испытаний приняли участие 14 человек, которые находились в больнице в течение 21 дня. У всех в результате проведенной процедуры выработались антитела. Специалисты полагают, что вакцина безвредна и вызывает качественную иммунную реакцию.

В настоящее время проходит второй этап испытаний вакцины. Ожидается, что они должны завершатся 30 сентября.

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