У вакцины от коронавируса «Вектора» не нашли побочных эффектов

Posted 11 сентября 2020, 11:24
Published 11 сентября 2020, 11:24
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
На данный момент у российской вакцины против коронавируса, разработанной в Новосибирске, побочных эффектов нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспортребнадзор.
Отмечается, что вакцина «Вектора» вызвала лишь незначительную и кратковременную болезненную реакцию в месте укола у нескольких добровольцев. Она продолжалась в течение 1-2 дней. Кроме этого, никаких побочных эффектов в рамках клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона» не выявлено.
Новосибирская вакцина не содержит живой вирус. Она формирует иммунитет за счет искусственно синтезированных пептидов.
В первом этапе испытаний приняли участие 14 человек, которые находились в больнице в течение 21 дня. У всех в результате проведенной процедуры выработались антитела. Специалисты полагают, что вакцина безвредна и вызывает качественную иммунную реакцию.
В настоящее время проходит второй этап испытаний вакцины. Ожидается, что они должны завершатся 30 сентября.