У вакцины от коронавируса «Вектора» не нашли побочных эффектов

Отмечается, что вакцина «Вектора» вызвала лишь незначительную и кратковременную болезненную реакцию в месте укола у нескольких добровольцев. Она продолжалась в течение 1-2 дней. Кроме этого, никаких побочных эффектов в рамках клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона» не выявлено.