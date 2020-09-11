В сквере за Новосибирским оперным театром посадили розы

Posted 11 сентября 2020, 11:03
Published 11 сентября 2020, 11:03
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
В сквере за Новосибирским оперным театром продолжается благоустройство. Здесь высадили 100 морщинистых роз, которые станут живую изгородью рядом с трамвайными путями. Специалисты считают, что эти растения отлично подходят для сибирского климата. Кроме роз, в сквере появятся деревья и кустарники.
Для сквера разработана проектно-сметная документация на изменение зеленой зоны. В скором времени чиновники проведут аукцион по выбору исполнителя контракта.
- До конца строительного сезона планируется уложить твердое покрытие на всех дорожках в сквере, установить фонарные столбы - сейчас освещение территории полностью отсутствует, отремонтировать ливневые колодцы, канализацию, - заявила заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова.
Подключились к работе и депутаты Горсовета. По словам Рената Сулейманова, этот сквер - один из наказов избирателей. Помимо него люди хотят благоустроить Центральный парк, сквер медицинских работников и Героев революции.
- Здесь будет высажено 2500 деревьев и кустарников. На первом этапе проведена санитарная обрезка существующих деревьев. Сразу замечу, ни одно дерево не вырублено. , - рассказал Ренат Сулейманов о работе в сквере у театра.