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Posted 11 сентября 2020, 11:03

Published 11 сентября 2020, 11:03

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

В сквере за Новосибирским оперным театром посадили розы

11 сентября 2020, 11:03
Территория должна заметно преобразиться

В сквере за Новосибирским оперным театром продолжается благоустройство. Здесь высадили 100 морщинистых роз, которые станут живую изгородью рядом с трамвайными путями. Специалисты считают, что эти растения отлично подходят для сибирского климата. Кроме роз, в сквере появятся деревья и кустарники.

Для сквера разработана проектно-сметная документация на изменение зеленой зоны. В скором времени чиновники проведут аукцион по выбору исполнителя контракта.

- До конца строительного сезона планируется уложить твердое покрытие на всех дорожках в сквере, установить фонарные столбы - сейчас освещение территории полностью отсутствует, отремонтировать ливневые колодцы, канализацию, - заявила заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова.

Подключились к работе и депутаты Горсовета. По словам Рената Сулейманова, этот сквер - один из наказов избирателей. Помимо него люди хотят благоустроить Центральный парк, сквер медицинских работников и Героев революции.

- Здесь будет высажено 2500 деревьев и кустарников. На первом этапе проведена санитарная обрезка существующих деревьев. Сразу замечу, ни одно дерево не вырублено. , - рассказал Ренат Сулейманов о работе в сквере у театра.

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