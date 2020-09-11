В сквере за Новосибирским оперным театром посадили розы

В сквере за Новосибирским оперным театром продолжается благоустройство. Здесь высадили 100 морщинистых роз, которые станут живую изгородью рядом с трамвайными путями. Специалисты считают, что эти растения отлично подходят для сибирского климата. Кроме роз, в сквере появятся деревья и кустарники.