Госавтоинспекция проверяет учебные машины в Новосибирске

Posted 12 сентября 2020, 04:45
Published 12 сентября 2020, 04:45
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Два дня в Новосибирске ГИБДД проверяет учебный транспорт. Завершится рейд 12 сентября.
Инспекторы просят предоставить водителя документацию и разрешение на учебную деятельность. Также проверяют техсостояние автомобиля и маршруты, которые составляются для курсантов автошкол.
ГИБДД также пресекает нарушения ПДД новичками. Только в первый день было составлено 3 административный материала.