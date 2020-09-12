В Новосибирске заявили, что работа УИКов в школах не мешает учебному процессу

- Все беспокойства по поводу того, что размещение избирательных участков в школах как-то навредит учебному процессу, или хуже того – представит угрозу для здоровья школьников, не обоснованы, - заявила Потеряева. По ее словам, не только администрации школ, но и наблюдатели проконтролируют, чтобы выборы не помешали школьникам получать знания.