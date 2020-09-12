В Новосибирске заявили, что работа УИКов в школах не мешает учебному процессу

Posted 12 сентября 2020, 07:02
Published 12 сентября 2020, 07:02
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Мы уже сообщали о том, что в Новосибирской области из-за выборов для учеников закрылись школы. Ведь на их территории работают участковые избирательные комиссии. У многих родителей и педагогов это вызвало вопросы о переносе занятий и сбое в образовательном процессе.
Председатель Новосибирского отделения «Союза женщин России», зампред региональной Общественной палаты Елена Потеряева заявила, что работа УИКОв не мешает учебному процессу. По ее словам, ничего страшного не произошло - ведь школы снова откроются 14 сентября.
- Все беспокойства по поводу того, что размещение избирательных участков в школах как-то навредит учебному процессу, или хуже того – представит угрозу для здоровья школьников, не обоснованы, - заявила Потеряева. По ее словам, не только администрации школ, но и наблюдатели проконтролируют, чтобы выборы не помешали школьникам получать знания.
До того, как возобновить уроки, в помещениях школ пройдет санитарная обработка. Поэтому, по мнению Потеряевой, никаких рисков для здоровья нет.