В Новосибирской области возможны заморозки до -2 градусов

Posted 12 сентября 2020, 19:24
Published 12 сентября 2020, 19:24
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
В Новосибирской области в ночь на 13 сентября местами при прояснениях возможны заморозки до -2 С. Об этом предупредили в МЧС со ссылкой на синоптиков.
В течение дня в регионе ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туманы. Юго-восточный ветер подует со скоростью 2-7 м/с. Днем местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит максимум +7°C. Днём воздух прогреется до +24°C. В самом Новосибирске максимальная температура составит +19°C.