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Posted 12 сентября 2020, 19:24

Published 12 сентября 2020, 19:24

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

В Новосибирской области возможны заморозки до -2 градусов

12 сентября 2020, 19:24
Днем температура воздуха поднимется до +24

В Новосибирской области в ночь на 13 сентября местами при прояснениях возможны заморозки до -2 С. Об этом предупредили в МЧС со ссылкой на синоптиков.

В течение дня в регионе ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туманы. Юго-восточный ветер подует со скоростью 2-7 м/с. Днем местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит максимум +7°C. Днём воздух прогреется до +24°C. В самом Новосибирске максимальная температура составит +19°C.

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