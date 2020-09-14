В новосибирском заксобрании сократилась фракция «ЕР»

По предварительным данным, «Единая Россия» получит в заксобрании всего 44 мандата, в то время как до этого она была представлена 49 депутатами. Коммунисты займут 14 депутатских кресел, ЛДПР — 6. По три мандата получили «Новые люди» и самовыдвиженцы. По два «Справедливая Россия», «Родина» и «Партия пенсионеров России».