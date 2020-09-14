В новосибирском заксобрании сократилась фракция «ЕР»

Posted 14 сентября 2020, 09:33
Published 14 сентября 2020, 09:33
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
В Новосибирской области завершились выборы в Законодательное собрание. Издание Тайга.инфо опубликовало список тех, кто уже прошел в него.
Коммунисты смогли получить в заксобрании по одномандатным округам 6 мест, , партия «Родина» — два человек. «Единой России» удалось провести 27 одномандатников, а еще два депутата формально были самовыдвиженцами, но пользовались поддержкой властей. То есть они вполне могут вступить во фракцию «Единой России».
По предварительным данным, «Единая Россия» получит в заксобрании всего 44 мандата, в то время как до этого она была представлена 49 депутатами. Коммунисты займут 14 депутатских кресел, ЛДПР — 6. По три мандата получили «Новые люди» и самовыдвиженцы. По два «Справедливая Россия», «Родина» и «Партия пенсионеров России».