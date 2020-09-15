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Posted 15 сентября 2020, 01:27

Published 15 сентября 2020, 01:27

Modified 5 августа 2022, 12:08

Updated 5 августа 2022, 12:08

Гигантский аттракцион установили в «Бугринской роще» в Новосибирске

15 сентября 2020, 01:27
Аттракционы пока не работают

Экстремальный 10-метровый спуск появился в парке «Бугринская роща» в Новосибирске.

Посетителям предложили преодолеть этап пути до пляжа на аттракционе нового поколения – электронной тарзанке «Zip Line». Она находится рядом с «Джуманджи парком».

В парке установили несколько аттракционов: трехуровневый веревочный парк, сетчатый лабиринт, тарзанка «Zip Line», скалодром, комплекс пространственных сетей. Аттракционы будут подсвечивать.

Парк пока не работает, открытие состоится после отмены всех ограничений. Сейчас его используют исключительно для прогулок.

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