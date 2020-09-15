Новосибирцы перекрыли въезд на стройку на месте бывшей шоколадной фабрики

В Новосибирске рабочие на тяжелой технике приступили к сносу зданий бывшей шоколадной фабрики. Демонтаж идет в Железнодорожном районе, на Красноярской, 132. Как сообщает Тайга.инфо, это совсем не нравится жителям дома по адресу Железнодорожная, 6. Они поставили шлагбаум, который должен помешать проезду техники.