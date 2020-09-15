Новосибирцы перекрыли въезд на стройку на месте бывшей шоколадной фабрики

Posted 15 сентября 2020, 06:05
Published 15 сентября 2020, 06:05
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
В Новосибирске рабочие на тяжелой технике приступили к сносу зданий бывшей шоколадной фабрики. Демонтаж идет в Железнодорожном районе, на Красноярской, 132. Как сообщает Тайга.инфо, это совсем не нравится жителям дома по адресу Железнодорожная, 6. Они поставили шлагбаум, который должен помешать проезду техники.
Люди хотят хотя бы временно остановить работы. Они установили видеонаблюдение за шлагбаумом, чтобы его не убрали. Также активисты хотят перекрыть второй подъезд к шоколадной фабрике.
Одновременно люди обратились с заявлением в полицию. Они недовольны установкой столбов ограждения во дворе дома, которые мешали парковке машин и привели к порче асфальта.
Местные жители опасаются, что новая стройка приведет к разрушению соседних домов. Также возрастет нагрузка на коммуникации и инфраструктуру района. Здесь планируется возвести 17-этажный дом на 130 квартир.