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Posted 15 сентября 2020, 11:28

Published 15 сентября 2020, 11:28

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

Под Новосибирском самолет экстренно приземлился в поле

15 сентября 2020, 11:28
Он сел около села Легостаево в Искитимском районе.

В Новосибирской области в воскресенье 13 сентября частный легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. Он экстренно сел около села Легостаево в Искитимском районе.

За штурвалом был 34-летний пилот. Летательный аппарат вылетел с аэродрома Дорогино. Следственное управление на транспорте выясняет все причины авиационного ЧП.

По счастью, пострадавших при посадке нет. Посевы тоже не повреждены. Поврежденный самолет был отбуксирован с помощью спецтехники.

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#Происшествия#Новости
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