Под Новосибирском самолет экстренно приземлился в поле

Posted 15 сентября 2020, 11:28
Published 15 сентября 2020, 11:28
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
В Новосибирской области в воскресенье 13 сентября частный легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. Он экстренно сел около села Легостаево в Искитимском районе.
За штурвалом был 34-летний пилот. Летательный аппарат вылетел с аэродрома Дорогино. Следственное управление на транспорте выясняет все причины авиационного ЧП.
По счастью, пострадавших при посадке нет. Посевы тоже не повреждены. Поврежденный самолет был отбуксирован с помощью спецтехники.